Hannover. Kurz vor dem Schulstart in Niedersachsen informiert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) über die Einstellung und Abordnung von Lehrkräften.

Die Landesvorsitzende Laura Pooth werde heute (10.00 Uhr) in Hannover zudem eine Umfrage vorstellen, wie die Gewerkschaft mitteilte. Die GEW hatte vor den Sommerferien gewarnt, dass zum Schulstart Hunderte Lehrkräfte fehlen könnten - besonders an Haupt-, Real- und Oberschulen. Dort hätten viele Gymnasiallehrer ausgeholfen, doch ein großer Teil werde zum neuen Schuljahr wegen der Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren wieder an Gymnasien unterrichten.