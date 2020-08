Hannover. Einen betrunkenen Lastwagenfahrer hat die Polizei am Montag bei Hannover gestoppt.

Der 50-Jährige sei auf der Autobahn 2 Schlangenlinien gefahren und laut einem Zeugen mit seinem Lkw kurz vor einer Ausfahrt fast gegen die Mittelleitplanke geprallt, teilte die Polizei am Abend mit. Nach dem Abfahren auf eine Bundesstraße sei er in Schritttempo teils auf der Gegenspur unterwegs gewesen. Nachdem der Lkw auch noch eine rote Ampel überfahren hatte, stoppte ihn die Polizei am Mittag. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer habe 3,19 Promille ergeben.

Seinen Lastwagen musste der 50-Jährige stehen lassen, nun ermittelt die Polizei wegen Straßenverkehrsgefährdung.