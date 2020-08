Hannover. Gleichstellungsministerin Carola Reimann (SPD) hat Frauen zur Kandidatur bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen 2021 aufgerufen.

„Je mehr Frauen in den Gremien und Parlamenten vertreten sind, desto besser sind die Perspektiven von Frauen vertreten“, sagte Reimann nach Angaben ihres Ministeriums am Montag in Hannover. So komme man dem Ziel einer Parität, eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Männern und Frauen in den Parlamenten, schrittweise näher.

Reimanns Aufruf richtet sich vor allem an die mehr als 400 Frauen, die seit vergangenem Jahr an dem Mentoring-Programm „Frau-Macht.Demokratie“ teilgenommen haben. Sie hätten durch aktive Kommunalpolitikerinnen und -politiker einen Einblick in die Politik bekommen, sich untereinander ausgetauscht und vernetzt.

Die Frauen sollten jetzt ihr Interesse an einer Kandidatur anmelden, sagte Reimann. „Denn aktuell starten in Teilen der politischen Parteien erste Sondierungsgespräche zur Aufstellung der Listen zur Kommunalwahl 2021, und ich hoffe, viele von ihnen haben die Möglichkeit, einen aussichtsreichen Listenplatz zu erhalten.“