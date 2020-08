Hannover. Masken müssen sein in Läden, im öffentlichen Nahverkehr - aber wo noch? Die Politik denkt wegen steigender Infektionszahlen über Masken am Arbeitsplatz nach. Doch es gibt auch Gegenstimmen.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat sich offen für eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz gezeigt. „Bei weiter steigenden Zahlen müssen wir darüber nachdenken, die Maskenpflicht gegebenenfalls auch auf den Arbeitsplatz auszuweiten, wenn wir damit Schließungen und einen Lockdown verhindern können“, sagte der CDU-Politiker der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Montag). Am Wochenende hatte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer dafür plädiert, im Fall steigender Corona-Zahlen eine bundesweite Maskenpflicht am Arbeitsplatz und im Schulunterricht zu prüfen.

Die niedersächsische Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) sagte der Zeitung, sie beobachte die wachsende Nachlässigkeit beim Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Teilen der Gesellschaft mit „großer Sorge“. Der Arbeitsplatz zähle aber nicht dazu. Sie sehe bei Unternehmen und Arbeitnehmern „einen sehr verantwortungsvollen Umgang mit den Schutzmaßnahmen“.

Die IG Metall in Niedersachsen lehnte eine pauschale Maskenpflicht am Arbeitsplatz ab. „Wie alle anderen Maßnahmen zum Infektionsschutz muss auch das Tragen eines Mund-Nasenschutzes der jeweiligen Situation angepasst und angemessen sein“, sagte Bezirksleiter Thorsten Gröger. Vorrangig hätten die Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass ausreichend Abstand zwischen den Beschäftigten herrscht.

Auch die Versorgung mit frischer Luft sei wichtig. „Lüftungskonzepte müssen mit Blick auf die bevorstehende kalte Jahreszeit angepasst werden“, forderte Gröger. Masken seien nur dort sinnvoll, wo Abstand, Lüften und ähnliche Maßnahmen nicht möglich sind. „Eine pauschale Maskenpflicht für alle lehnen wir ab.“