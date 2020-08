Autofahrer fährt in Motorradgruppe: Sechs Verletzte

Ein Rettungshubschrauber fliegt während eines Einsatzes durch die Luft.

Stefan Sauer/zb/dpa/Symbolbild

Tanne. Ein 85-Jähriger ist am Sonntag bei Oberharz am Brocken (Landkreis Harz) mit seinem Wagen in eine Gruppe entgegenkommender Motorradfahrer geraten und hat dabei sechs Menschen verletzt, davon zwei schwer.