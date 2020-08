Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht über eine Straße.

Blender. Ein Feuer in einer Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Gehöfts in Blender im Landkreis Verden hat einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro verursacht.