Gifhorn. Landesligist MTV Eintracht Celle hat etwas überraschend den Niedersachsenpokal der Amateure gewonnen.

Celle setzte sich am Samstag in Hannover gegen den favorisierten Oberligisten MTV Gifhorn mit 3:2 (1:1) durch. Matchwinner für Celle war Felix Krüger, der nach seiner Einwechslung mit zwei Treffern aus einem 1:2-Rückstand ein 3:2 für die Mannschaft von Trainer Hilger Wirtz machte. Mit dem Erfolg qualifizierte sich Celle für die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals. Dort geht es am zweiten September-Wochenende gegen den Fußball-Bundesligisten FC Augsburg.