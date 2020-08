Wolfsburg. Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den Härtetest beim VfL Wolfsburg verloren.

Das Team von Cheftrainer Ole Werner unterlag am Samstag dem Bundesligisten mit 0:2 (0:0). Beide Treffer für die Niedersachsen erzielte Josip Brekalo (57., 88. Minute).

Werner nutzte den zweiten Test in der Saisonvorbereitung, um erneut allen Spielern Einsatzzeit zu geben. „Die Leistung heute war für mich in Ordnung, auch wenn das Ergebnis am Ende nicht positiv war“, sagte er. Wir haben aus dem Spiel heraus nicht viel zugelassen und aus einer soliden Grundordnung heraus agiert.“ Was gefehlt habe, seien Genauigkeit und Konzentration. „Das lässt sich zu dem jetzigen Zeitpunkt der Vorbereitung noch verschmerzen.“

Insgesamt hielten die Kieler lange Zeit sehr gut mit den Wolfsburgern mit und erspielten sich gute Chancen. Makana Baku (80.) vergab die beste Möglichkeit zum Ausgleich.