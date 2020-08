Hannover. NRW hat sie, Niedersachsen bisher nicht: Eine Maskenpflicht im Schulunterricht. Politiker in Osnabrück fordern, dass Niedersachsen dem NRW-Beispiel folgt. Kurz vor Ferienende wird die Furcht laut, ganze Schulen könnten wegen Corona schnell wieder geschlossen werden.

Kurz vor Unterrichtsneustart in Niedersachsen werden zunehmend Befürchtungen laut, dass ganze Schulen wegen des Coronavirus schnell wieder geschlossen werden könnten. Erstmals seit mehr als fünf Monaten soll an den Schulen von Donnerstag an wieder in voller Klassenstärke unterrichtet werden. Der letzte „normale“ Schultag in Niedersachsen vor der Corona-Pandemie war der 13. März.

Verbände wie die Lehrerorganisationen Bildung und Erziehung (VBE) forderten, dass angesichts der Rückkehr zum Regelbetrieb mit allen Schülern verschärfte Hygienemaßnahmen und ein verbesserter Infektionsschutz dringend geboten seien. Der Hygieneplan des Kultusministeriums reiche bei weitem nicht aus, sagte VBE-Landesvorsitzende Franz-Josef Meyer am Wochenende.

Brief an Minister geschrieben

Auch erste Kommunen wie Osnabrück fordern strengere Regeln zum Maskentragen, etwa nach dem Vorbild von Nordrhein-Westfalen, wo Schüler auch im Unterricht eine Schutzmaske tragen müssen. In Niedersachsen wird dies zunächst nur dort Pflicht sein, wo in den Schulen ein Abstand von 1,50 Meter zu anderen nicht möglich ist, etwa auf engen Fluren.

Der Oberbürgermeister der Stadt Osnabrück, Wolfgang Griesert (CDU), und die Osnabrücker Landrätin Anna Kebschull (Grüne), schrieben in einem Brief an Ministerpräsident Stephan Weil, Sozialministerin Carola Reimann und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (alle SPD): „Bitte führen Sie verbindlich mit Schuljahresbeginn in ganz Niedersachsen für zunächst zwei Wochen für alle Schüler und Lehrer eine Maskenpflicht in Klassenräumen während des Unterrichts ein.“

Politiker befürchten Probleme

Die Osnabrücker Politiker befürchteten sonst Probleme, auch wegen der Nähe zu NRW, berichtete das Politikjournal „Rundblick“. „Wie wollen wir Familien erklären, dass ihre Kinder in dem einen Bundesland im Unterricht Masken tragen, im anderen aber nicht?“. Niedersachsens Kultusminister Tonne hatte sich in Bezug auf eine Maskenpflicht im Unterricht zuletzt eher skeptisch gezeigt.

Viele Schulleitungen blicken nach Angaben des VBE mit Sorge auf den Schulstart. Volle Klassen und unzählige Kontakte zwischen den Kindern verschiedener Klassen könnten schnell zu Corona-Ausbrüchen führen. Es fehle ein Konzept beim Infektionsschutz sowohl für die Schülergruppen als auch für das pädagogische Personal. Der Verband unterstütze daher die Forderung nach regelmäßigen und kostenlosen Testmöglichkeiten für Mitarbeiter in den Schulen.

Anzeige Anzeige

Bisher sind an den Schulen in Niedersachsen für Lehrer keine solchen Tests geplant. Ein Sprecher des Kultusministeriums hatte aber zuletzt erklärt, es sei denkbar, dass ihnen kostenlose Tests angeboten würden. „Das wäre dann ein Angebot, keine Verpflichtung“, sagte er.