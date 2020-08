Bad Bentheim. Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) lebensgefährlich verletzt worden.

Ein Lkw-Fahrer habe den jungen Mann am Freitag beim Abbiegen in eine Hofeinfahrt übersehen, woraufhin Laster und Motorrad zusammengestoßen seien, teilte die Polizei mit. Der 17-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Lasterfahrer blieb unverletzt.