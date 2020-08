Ein Schild weist auf eine Praxis für Psychotherapie hin.

Jens Wolf/zb/dpa/Archivbild

Berlin. Angst um den Job, Stress in der Familie, Isolation: Die Corona-Pandemie belastet viele Menschen. In Niedersachsen hat das bisher aber nicht zu einem Anstieg an Patienten in Psychotherapie-Praxen geführt. Das könnte sich aber noch ändern.