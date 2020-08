Betrug mit Bahntickets: Durchsuchungen in sechs Städten

Polizist in Uniform.

Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild

Berlin. Die Bundespolizei hat am Donnerstag in sechs deutschen Städten nach Beweisen gegen eine Bande gesucht, die millionenschweren Betrug mit Online-Tickets der Deutschen Bahn begangen haben soll - unter anderem in Berlin.