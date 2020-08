Braunschweig. Nach Nordrivalen wie Werder Bremen oder Hannover 96 hat auch Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig ein eSport-Team in der virtuellen Fußball-Bundesliga angemeldet.

Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. „Mit dem Thema beschäftigen wir uns bereits seit einiger Zeit, denn es bieten sich durchaus Chancen im eFootball. Wir sehen eine Möglichkeit, mit einem zeitaktuellen Thema den Nerv unserer jungen Fans und Mitglieder zu treffen“, sagte der Braunschweiger Geschäftsführer Wolfram Benz. Zudem werde „jeder Verein, der mit einem Team in der VBL an den Start geht, mit einem sechsstelligen Betrag durch die DFL gefördert.“