Lüneburg. Das sah aber böse aus: Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehr sind ausgerückt, weil ein Mensch am Lüneburger Funkturm hängen sollte.

Das habe ein Zeuge gemeldet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auch ein Höhenrettungsteam aus Hamburg sei angefordert worden. Aber der grausige Fund stellte sich als falscher Alarm heraus: Denn glücklicherweise hing kein Mensch am Turm, sondern eine menschenähnliche Puppe - ein Dummy. Der Grund für das makabre Arrangement: Der Dummy hing für eine Übung der Telekom am Turm - nur wussten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste über diese Übung nicht Bescheid. Und: Die Übung geht weiter, auch am Donnerstag und Freitag.