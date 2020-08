Bremen. Der Saisonstart der Regionalliga Nord ist nach Angaben des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) noch ungewiss.

„Aufgrund der aktuellen Lage werden seitens der Spielleitung und der Vereine Möglichkeiten erörtert, wie in die neue Spielzeit gestartet werden kann“, teilte der NFV am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Verlässliche Aussagen könnten noch nicht gemacht werden. Möglicherweise könne nach dem Staffeltag am Samstag in Lüneburg zu Beginn der kommenden Woche eine Tendenz zu erkennen sein.

Nach Informationen von NDR 90,3 verzögert sich ein Saisonstart wegen der derzeit fehlenden Spielbetriebsgenehmigung für die Hamburger Clubs. Am Dienstag hatte der Senat der Hansestadt eine für Donnerstag gewünschte Ausnahmegenehmigung abgelehnt.

Für die Erteilung einer solchen Ausnahmegenehmigung fehlten schlicht die Voraussetzungen, erklärte der Sportstaatsrat der Hansestadt, Christoph Holstein (SPD), laut NDR. Derzeit können nur Bundesligisten oder Teams in einem nationalen Pokalwettbewerb in Hamburg trainieren und spielen. Die anderen Vereine dürfen nur maximal mit zehn Personen auf dem Platz stehen.

Von dem Verbot in Hamburg sind die zweiten Mannschaften des Hamburger SV und des FC St. Pauli betroffen. Ebenso Altona 93 und FC Teutonia 05. Diese vier Teams spielen in der Nord-Staffel der Regionalliga Nord. Angedacht war bislang ein Saisonstart Anfang September.

Nach Informationen des „Hamburger Abendblatts“ plant der Senat, „den Vollkontaktsport mit der neuen, vom 1. September an gültigen Corona-Verordnung für bis zu 50 Personen freizugeben“.