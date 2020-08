Wolfsburg. Die Grizzlys Wolfsburg haben den kanadischen Angreifer Jordan Boucher verpflichtet.

Der 26-Jährige erhält nach Angaben des Clubs aus der Deutschen Eishockey Liga vom Mittwoch einen Einjahresvertrag. Der Außenstürmer spielte in den vergangenen beiden Jahren für den schwedischen SHL-Club Örebro HK. „Jordan wird in unserem Team eine sehr wichtige Rolle einnehmen“, sagte Wolfsburgs Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf. „Er ist unheimlich schnell unterwegs und durch seine läuferischen Fähigkeiten ein Spieler, der in der Lage sein wird, für seine Mitspieler viele Freiräume zu schaffen.“