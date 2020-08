Hannover. Die Landesstelle Jugendschutz schult Personal von Kitas, Schulen und Jugendhilfe in Niedersachsen zum Thema sexuelle Gewalt gegen Kinder. Die Projektleiterin berichtet von einer hohen Nachfrage. Das Sozialministerium bleibt nicht untätig.

Das niedersächsische Sozialministerium hat die Förderung für das Projekt „Gemeinsam gegen sexuellen Missbrauch“ der Landesstelle Jugendschutz verlängert. Für das kommende Jahr stünden rund 93 000 Euro bereit, sagte Sozialministerin Carola Reimann (SPD) am Mittwoch in Hannover. Die Landesstelle schult Personal in Kitas, Schule und Jugendhilfe. Den Fachkräften komme eine hohe Bedeutung zu, wenn es darum gehe, Kindesmissbrauch zu erkennen, betonte Reimann. Für einen starken Kinderschutz brauche es ebenso starke und gut qualifizierte Fachkräfte.

Die Zahl sexueller Missbräuche an Kindern sei der polizeilichen Kriminalstatistik zufolge im vergangenen Jahr um fast neun Prozent auf 15 936 Fälle gestiegen. Das ist laut Reimann „ein erschreckendes Maß“. Das Land halte zwar zahlreiche Beratungsstellen bereit. „Wir müssen aber leider davon ausgehen, dass aufgrund der Pandemie die Zahl der Kinder ansteigen wird, die von häuslicher Gewalt betroffen sind.“ Die Ministerin mahnte: „Das Bemühen darf nie aufhören.“ Es müsste fortlaufend kontrolliert werden, ob die Maßnahmen des Landes ausreichten.

In Niedersachsen beobachten Experten einen hohen Bedarf an Präventionsangeboten gegen sexuellen Missbrauch von Kindern. „Ich weiß aus Gesprächen mit Kolleginnen in Fachberatungsstellen zum Thema sexueller Missbrauch, dass sie regelmäßig mehr Anfragen und mehr Unterstützungsbedarf haben, als sie mit den personellen und zeitlichen Kapazitäten bewältigen können“, berichtete die Koordinatorin des Projekts „Gemeinsam gegen sexuellen Missbrauch“, Christine Eichholz.

Das sei zwar keine systematische Erfassung, aber ein Eindruck aus dem Praxisaustausch. Zuletzt hatten Fälle wie der hundertfache Missbrauch auf einem Campingplatz im westfälischen Lügde bundesweit für Entsetzen gesorgt. Pauschale Anzeichen, die auf einen Missbrauch bei einem Kind hindeuteten, gibt es laut Eichholz nicht. „Man würde sich wünschen, dass es eine Art Symptomkatalog gibt. Aber so einfach ist die Sache leider nicht.“

Sie vermittle dem Personal in Kitas und Schulen, dass Veränderungen im Verhalten und der Persönlichkeit eines Kindes ein Anzeichen sein könnten - aber nicht müssten, erklärte die Projektkoordinatorin. Wichtig sei, grundsätzlich sensibel und offen zu bleiben und genau hinzusehen. „So lange ein Kind nicht redet, haben wir keine Chance, das herauszufinden.“

Für viele Teilnehmer sei es wichtig, die eigenen Fragen und Unsicherheiten besprechen zu können. „Für viele ist es auch ein Aha-Erlebnis, wenn wir zum Beispiel Täter-Strategien besprechen, sie sich in solche Gedankenwelten kurzzeitig reinversetzen und verstehen, was in so einer Person vorgeht“, sagte Eichholz. „Und auch, sich in die Gedanken eines Kindes hineinzuversetzen und zu verstehen, was in einem betroffenen Kind vorgeht.“ In den Fortbildungen lernten Teilnehmer außerdem, was bei einem Verdachtsfall in ihrer Einrichtung zu tun sei.