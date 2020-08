Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg hat ein Testspiel gegen den 1.

FC Phönix Lübeck gewonnen. Der niedersächsische Fußball-Bundesligist setzte sich am Dienstag mit 2:0 (0:0) gegen den Regionalliga-Aufsteiger durch. Luca Horn brachte die Gastgeber in Wolfsburg in der 49. Minute in Führung. Nach einer Stunde erhöhte Felix Klaus mit einem Distanzschuss auf 2:0. Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner hatte in der Halbzeit seine komplette Elf ausgetauscht.