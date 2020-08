Tönning. Der massenhafte Tod von Herzmuscheln im nordfriesischen Wattenmeer beschäftigt zurzeit Wissenschaftler und Naturschützer. In Niedersachsen ist bis jetzt Cuxhaven betroffen.

„Die ersten Informationen zum Muschel-Sterben kamen letzte Woche - unter anderem aus Sankt Peter Ording, Süderoog und Pellworm“, wie Ulrike Schückel von der Nationalparkverwaltung in Tönning am Dienstag sagte.

„Ein ähnliches Phänomen gab es 2019 in Dithmarschen“, erklärte die Meeresbiologin. Damals entdeckten Wissenschaftler einen mikroskopisch kleinen Saugwurm im Fuß der Herzmuschel. „In Verbindung mit heißem Wetter war er unter Umständen für das Herzmuschel-Sterben verantwortlich.“ Da die Experten ein einmaliges Ereignis vermuteten, sei es 2019 nicht weiter analysiert worden.

Proben entnommen

„Jetzt tritt es wieder auf, und wir gucken es uns genauer an.“ Derzeit würden in verschieden Gebieten Proben entnommen. Ob andere Muscheln ebenfalls betroffen seien, müssen die weiteren Untersuchungen zeigen. Die „Husumer Nachrichten“ hatten zuvor darüber berichtet.

An der niedersächsischen Küste wurde das Muschelsterben bisher nur an einer Stelle beobachtet. „Wir haben bislang nur Meldungen aus dem Cuxhavener Bereich“, sagte der Biologe Gregor Scheiffarth von der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer in Wilhelmshaven.