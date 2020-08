Osnabrück. Weil sie einen Nebenbuhler mit ihrem Lastwagen absichtlich angefahren und dabei auch dessen Tod in Kauf genommen haben sollen, müssen sich seit Montag zwei Brüder vor dem Landgericht Osnabrück verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Männern im Alter von 35 und 33 Jahren vor, die Tat im vergangenen September auf einer Landstraße bei Melle begangen zu haben. Opfer war ein Mann, der mit der Ex-Frau von einem der Brüder liiert war. Der frühere Partner habe zuvor gerüchteweise gehört, dass der Mann seiner Ex-Frau Gewalt angetan haben soll, sagte der Staatsanwalt. (Az.: 6 KLs 7/20)

Daraufhin hätten beide Brüder beschlossen, den Mann anzufahren und es wie einen Unfall aussehen zu lassen, so die Anklage. Sie hätten gewusst, dass er zu der Zeit mit einem Kleinkraftrad auf der Straße unterwegs war. Bei der Kollision des Lastwagens mit dem Motorroller zog sich das Opfer mehrere schwere Brüche an seinen Füßen und Beinen zu und musste mehrere Wochen im Krankenhaus behandelt werden. Laut Anklage sollen die deutschen Angeklagten auch den möglichen Tod des Opfers in Kauf genommen haben. Bei einer Verurteilung wegen versuchten Totschlags drohen bis zu 15 Jahre Haft. In dem Prozess sind bis Anfang September drei Folgetermine geplant.