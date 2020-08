Hannover. Das Landeskriminalamt (LKA) hat vor Ecstasy-Tabletten mit extrem hoher Wirkstoffkonzentration gewarnt.

Eine im Juni beschlagnahmte Charge in der Region Braunschweig habe rund 70 Prozent mehr Wirkstoff enthalten als üblich, teilte das LKA am Montag mit. Die Pillen mit eingeprägtem Totenkopf enthielten demnach 232 Milligramm des Betäubungsmittels MDMA. 2018 sei ein 16-Jähriger in Bayern nach dem Konsum solcher Tabletten gestorben. Auch der Tod eines 20-Jährigen könne in Zusammenhang mit den als Partydroge verwendeten Tabletten stehen.