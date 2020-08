Hannover. Weil sie einem Arbeitskollegen in Hannover lebensgefährliche Stichverletzungen zugefügt haben soll, ermittelt die Polizei gegen eine 47 Jahre alte Frau.

Die Frau soll nach Polizeiangaben vom Montag am späten Samstagabend in der Wohnung des 56-Jährigen in der Südstadt mit einem unbekannten Gegenstand auf ihn eingestochen haben. Anschließend sei sie geflohen. Der Mann habe lebensgefährlich verletzt den Rettungsdienst gerufen. Die Frau wurde am Sonntag festgenommen. Am Montag sollte entschieden werden, ob die Tatverdächtige in Untersuchungshaft kommt.