Hannover. Ein vermeintlicher Überfall vor einer Schule in Hannover hat einen Einsatz der Polizei ausgelöst.

Zeugen hätten mehrere verdächtige Personen vor dem Gelände beobachtet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einer von ihnen sei maskiert gewesen und ein zweiter habe eine Waffe in der Hand gehalten. Bevor die Beamten den Tatort erreichten, fuhren die Verdächtigen mit dem Auto davon. Nur wenig später wurden sie von den Beamten aber gefasst. Bei der anschließenden Kontrolle geben alle an, dass sie lediglich einen Film drehen wollten und alles nur gestellt war. Zwei Schreckschusspistolen wurden am Samstag beschlagnahmt. Gegen einen 34-Jährigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetzes ermittelt.