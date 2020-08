Hannover. Durch starke Regenfälle hatten die Feuerwehren am Wochenende einiges zu tun. Und auch in der kommenden Woche ist mit Gewittern zu rechnen.

Nachdem zum Teil heftige Regenfällen am Wochenende mehrere Einsätze der Feuerwehren ausgelöst hatten, werden auch für die kommenden Tage Gewitter erwartet. Die neue Woche startet besonders im Nordosten mit vielen Wolken und kräftigen Schauern. Insgesamt bleibt es warm, bei schwülen 24 bis 27 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Im Wendland wird es mit bis zu 31 Grad sogar noch etwas wärmer. In der Nacht kann es dann an der Küste und im Bereich der Elbe Gewitter und Regen geben.

Am Dienstag wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab. Zwischendurch kann es kleinere Schauer und auch wieder Gewitter geben. Im Landesinneren werden Temperaturen um die 27 erreicht. An der Nordsee und im Oberharz um die 14 Grad.

Und auch am Mittwoch bleibt es wechselnd bewölkt. Ab und zu können kleinere Gewitter entstehen und es kann kurze Schauer geben.

Durch den Regen sinkt der Waldbrandgefahrenindex in Niedersachsen und Bremen wieder. Am Montag zeigt der Index nur noch in zwei kleinen Gebieten im Nordosten die höchste Warnstufe. Am Dienstag gilt fast überall die niedrigste von fünf Stufen.

Starke Unwetter hatten am Wochenende in Niedersachsen einigen Schaden angerichtet. Die Feuerwehr in Hannover musste in der Nacht zum Samstag beispielsweise 32 Mal ausrücken. Bei den Einsätzen ging es zumeist um vollgelaufene Keller und Tiefgaragen oder überschwemmte Straßen. Insgesamt 110 Einsatzkräfte waren unterwegs.