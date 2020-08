Bremen. Bei mehreren Auseinandersetzungen in Bremen sind fünf Menschen verletzt worden.

Zunächst sei ein 21-Jähriger mit zwei anderen Männern aneinandergeraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als er nach mehreren Faustschlägen und Tritten zu Boden ging, habe ihm einer der Täter eine Glasflasche ins Gesicht geworfen. Dadurch wurde der Mann schwer verletzt und musste am Samstag in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Tatverdächtigen konnten kurze Zeit später festgenommen werden.

Nur ein paar Straßen weiter stritten sich eine 20-Jährige und ihr 18 Jahre alter Ex-Freund lautstark. Die Situation eskalierte und schnell bekämpften sich die Beiden und ihre jeweiligen Begleiter mit Reizgas, scharfen Gegenständen und Pflastersteinen. Die schnell eingetroffene Polizei konnte alle trennen. Drei Beteiligte mussten aufgrund ihrer Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

Schließlich eskalierte wenig später auch noch ein Streit zwischen einem 20-Jährigen und einer Gruppe von drei Männern. Das Opfer sei laut Polizeiangaben mit Faustschlägen und Tritten gegen den Kopf verletzt worden. Ein 40 Jahre alter Verdächtiger wurde wenig später gefasst.