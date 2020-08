Garbsen. Er hatte einen Blutalkohol-Gehalt von beinahe 4 Promille, wollte aber dennoch Auto fahren - mit entsprechenden Folgen: In Garbsen bei Hannover hat ein stark betrunkener Mann drei Fahrzeuge ineinander geschoben und dabei einen hohen Sachschaden angerichtet.

Nach Polizeiangaben vom Sonntag hatte der 20-Jährige am Freitagabend laut Aussagen von Zeugen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er krachte mit seinem Fahrzeug zunächst gegen einen geparkten Kleintransporter, der durch den Aufprall gegen ein weiteres Auto geschoben wurde. Die herbeigerufenen Beamten trafen den Mann in der Nähe des Unfallorts an - eine Blutprobe ergab 3,94 Promille. An den beschädigten Fahrzeugen entstanden rund 16 000 Euro Schaden.

In Essen (Oldenburg) im Kreis Cloppenburg stoppte die Polizei ebenfalls einen alkoholisierten Autofahrer. Der 36-Jährige wurde am späten Samstagabend kontrolliert, hier zeigte sich ein Wert von 3,09 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.