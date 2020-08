Ein Schild weist Reisende auf das Corona-Testzentrum am Flughafen Hannover-Langenhagen hin.

Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Hildesheim. In der ersten Woche kostenloser Corona-Tests haben sich in Niedersachsen vor allem Reiserückkehrer am Flughafen Hannover-Langenhagen auf eine mögliche Infektion untersuchen lassen.