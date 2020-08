Friesoythe. Ein 29-Jähriger ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall bei Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) ums Leben gekommen.

Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, war der Mann auf der Altenoyther Straße in Höhe der Lahe in Richtung Altenoythe unterwegs, als er aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum und starb noch an der Unfallstelle. Der 29-Jährige musste durch die Feuerwehr aus seinem Wagen herausgeschnitten werden. Die Altenoyther Straße war mehr als zwei Stunden gesperrt.