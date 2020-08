Langelsheim. Ein niederländischer Motorradfahrer ist auf einer Tour im Landkreis Goslar tödlich verunglückt.

Der 59-jährige Mann war am Samstagnachmittag allein auf einer Landstraße bei Langelsheim unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache stürzte er mit seiner Maschine auf der kurvenreichen Waldstrecke zwischen Hahnenklee und Lautenthal. Er prallte vermutlich auf die Leitplanke und wurde dabei so schwer verletzt, dass er auf dem Weg ins Krankenhaus starb, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei mit zwei Freunden in Deutschland unterwegs gewesen, doch zum Zeitpunkt des Unfalls hätten sich die beiden Männer in ihrem Hotel aufgehalten.