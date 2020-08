Steine, Flaschen, Messer: Familien geraten an See aneinander

Polizeifahrzeuge stehen mit eingeschaltetem Blaulicht.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Wilhelmshaven. Bis zu 40 Angehörige zweier Familien sind am Banter See in Wilhelmshaven aneinander geraten.