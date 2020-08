Lüneburg. Ein unter dem dringenden Verdacht des Doppelmordes von Neuenkirchen in Wietzendorf (Heidekreis) verhafteter 20-Jähriger schweigt bislang zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen.

Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Lüneburg am Freitag. Am Tag zuvor hatte das Amtsgericht Soltau Haftbefehl erlassen, nachdem Ende Juli in einem brennenden Haus in Neuenkirchen die Leichen eines 70-Jährigen und seiner 69 Jahre alten Frau gefunden worden waren. Vor dem Haus fanden Rettungskräfte eine schwer verletzte 56-Jährige.

Dem 20-Jährigen wirft die Anklagebehörde versuchten Raub, Mord in zwei Fällen, versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und besonders schwere Brandstiftung vor. Die 56-Jährige hatte im Juni nach früheren Informationen der „Böhme-Zeitung“ und „Bild“-Zeitung ihre Wohnung in Neuenkirchen durch einen Brand verloren. Ein bislang unbekannter Täter hatte damals im Keller und im Treppenhaus des Gebäudes Feuer gelegt, fünf Bewohner kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. „Auch in diesem Fall besteht ein Tatverdacht gegen denselben Beschuldigten“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft dazu am Freitag.

Der 20-jährige Deutsche sei „dringend verdächtig“, den 70-Jährigen und seine Frau „durch massive Gewalteinwirkung auf Kopf und Körper getötet“ zu haben, hieß es am Donnerstag von der Anklagebehörde. Die Ermittler gingen davon aus, dass der Mann versucht habe, von den Opfern Geld zu bekommen. Die 56-Jährige habe wegen ihrer schweren Verletzungen noch immer nicht umfassend vernommen werden können, sagte der Sprecher am Freitag.