Hannover. Die Corona-Krise hat die Jugendherbergen schwer getroffen, vor allem Schulklassen fehlen. Unterstützung von Bund und Land soll helfen. Und noch etwas macht den Jugendherbergen im Existenzkampf Mut.

Die von der Corona-Krise gebeutelten Jugendherbergen im Nordwesten setzen auf anziehende Buchungszahlen für 2021. Die Buchungsnachfrage für das kommende Jahr sei gut - über alle Gästegruppen hinweg, sagte Thorsten Richter, Geschäftsführer von „Die JugendHerbergen gemeinnützige GmbH“, der Deutschen Presse-Agentur. „Besonders Schulen buchen wieder Klassenfahrten. Auch bei Familien und Gruppen verzeichnen wir eine leicht positive Tendenz für 2021.“ Auch in den Sommerferien gebe es in einigen Jugendherbergen noch freie Plätze, wegen der Corona-Regeln dürften jedoch nicht alle Zimmer belegt werden. Daher seien einige Häuser schon für die gesamten Sommerferien ausgebucht.

Bis auf Bad Bentheim und Esens hätten alle Jugendherbergen im Nordwesten geöffnet. Die Jugendherberge Bremen werde bis Mitte Dezember für die Unterbringung von Geflüchteten genutzt.

Allerdings fehle wegen der in der Krise ausbleibenden Schulklassen und Gruppen für 2020 „der Großteil unserer Umsätze und das wird sich auch in diesem Jahr nicht mehr ändern“. Die Jugendherbergen erwarten den Angaben zufolge, dass ihnen bis zum Ende des Jahres rund zwei Drittel ihrer normalen Umsätze wegbrechen werden. Die Öffnung unter Corona-Auflagen bringe „keine wesentlichen Ergebnisverbesserungen gegenüber einer Schließung“. Zwar gebe es viele Gäste im Juli und August an beliebten touristischen Hotspots. Aber auch an diesen Standorten fehlten Schulklassen und Gruppen über das gesamte Jahr.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hatte Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) angeordnet, alle Klassenfahrten, Austauschprogramme und Schulausflüge bis zum Schuljahresende abzusagen. Einnahmeverluste wollen die Jugendherbergen mit Unterstützung von Bund und Land „zumindest teilweise“ abfedern. Die Höhe der Unterstützung stehe aber noch nicht fest, faktisch hätten die Jugendherbergen bisher keine Corona-Hilfen erhalten. Hinzu kämen Kurzarbeit und Investitionsstopps, um Standortschließungen und Entlassungen zu vermeiden.

Nach den Sommerferien seien die Jugendherbergen zum großen Teil geöffnet, allerdings bleibe die Nachfrage vor allem von Gruppen und Klassen gering, teilten die Jugendherbergen im Nordwesten mit. Für die Herbstferien allerdings stiegen die Buchungszahlen von Familien.