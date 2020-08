Hannover. Nach Bekanntwerden von Pannen bei Coronatests in Bayern gibt es in Niedersachsen bisher keine Hinweise auf ähnliche Probleme.

Das sagte am Donnerstag der Sprecher des Sozialministeriums in Hannover, Oliver Grimm. In Bayern waren Menschen nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub getestet worden und hatten erst mit langer Verzögerung erfahren, dass sie an Corona erkrankt waren - in der Zwischenzeit hätten sie auch weitere Menschen anstecken können, ohne es zu wissen. Von etwa 1000 positiven Tests seien inzwischen 908 Betroffene informiert worden, sagte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Donnerstag in München.