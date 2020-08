Bückeburg. Bei hochsommerlichen Temperaturen haben Eltern in Bückeburg (Landkreis Schaumburg) ihr zweijähriges Kind im Auto vergessen.

Passanten entdeckten das weinende Mädchen und riefen die Polizei, wie diese am Donnerstag mitteilte. Mitarbeiter eines nahe gelegenen Geschäfts befreiten demnach das Kind durch ein halb geöffnetes Fenster und versorgten es mit Wasser. Es habe mehrere Minuten in dem Auto sitzen müssen. Die Eltern hätten der Polizei nach dem Vorfall am Mittwoch gesagt, ihre Einkäufe in die Wohnung gebracht und ihr Kind im Auto vergessen zu haben. Das Mädchen musste einem Sprecher zufolge nicht ärztlich behandelt werden. Das Jugendamt werde informiert und gegen die Eltern werde ermittelt.