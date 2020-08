Hannover. Eines der markantesten Gebäude in Hannover, der Verwaltungssitz der Norddeutschen Landesbank, wird aufgefrischt: In den oberen Etagen des 18 Jahre alten, komplett aus Glas bestehenden Hauses werden etliche Fenster ausgetauscht.

Die Scheiben sollen bis Ende August mithilfe eines Krans gewechselt werden, sagte ein Sprecher der Bank. Man habe sich entschieden, die Arbeiten in der Ferienzeit zu machen, um den Verkehr an der zentralen Kreuzung in der Innenstadt nicht zu sehr zu beeinträchtigen. Auch im vergangenen Jahr waren bereits Gläser ausgewechselt worden.