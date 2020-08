Lamstedt. Ein wegen mehrerer Delikte gesuchter Straftäter ist nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in Lamstedt (Landkreis Cuxhaven) festgenommen worden.

Der 51-Jährige aus dem Landkreis Stade kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Polizei habe dem Mann einen Autodiebstahl, drei Kennzeichendiebstähle und zwei Diebstähle an Tankstellen nachweisen können. Zudem liefen zwei Verfahren gegen ihn.

Einem Polizisten fiel in Lamstedt in seiner Freizeit ein gestohlenes und zur Fahndung ausgeschriebenes Auto auf, wie es weiter hieß. Als seine Kollegen den Fahrer stellen wollen, gab dieser Gas. Nach kurzer Verfolgung stoppten sie den Wagen und nahmen den Mann fest. Der 51-Jährige hatte keinen Führerschein. Weil er auf seiner Flucht am Montag „nahezu sämtliche Verkehrsregeln“ missachtete und andere Verkehrsteilnehmer gefährdete, sucht die Polizei nun Zeugen.