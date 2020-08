Zwei Verletzte bei Brand in Seniorenheim

Ein Löschfahrzeug fährt mit Blaulicht über eine Straße.

Sarstedt. Wegen des Brandes in einer Seniorenwohnanlage in Sarstedt bei Hildesheim sind am Donnerstagmorgen zwei Menschen ins Krankenhaus gebracht worden.