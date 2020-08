Essel. Wegen eines großflächigen Brandes im Heidekreis ist das Wochenendgebiet Esseler Wald am Mittwochabend nach Polizeiangaben evakuiert worden.

Grund sei ein Brand westlich der Autobahn 7, schrieb die Polizei auf Twitter. Die Löscharbeiten werden noch die ganze Nacht dauern, teilte die Feuerwehr mit. Wegen erhöhter Waldbrandgefahr werde man auch noch am Mittwoch tagsüber beschäftigt sein, hieß es. Die A7 wurde den Angaben zufolge in Richtung Süden komplett gesperrt, in Richtung Norden läuft der Verkehr aber.

Ein Pressesprecher der Feuerwehr sagte, Funkenschlag bei einem Lastwagen habe die Böschung an der Autobahn auf mehreren Hundert Metern in Brand gesetzt. Das Feuer habe sich dann auf den Wald und das Wochenendgebiet ausgebreitet. Der Brand erstrecke sich mittlerweile auf 28 Hektar.