Vechta. Basketball-Bundesligist Rasta Vechta hat am Mittwoch gleich zwei neue Spieler verpflichtet.

Der gebürtiger Oldenburger Jannes Hundt kommt von den Artland Dragons in Quakenbrück nach Vechta. Der Amerikaner Will Vorhees spielte zuletzt bei den Eisbären Bremerhaven in der zweiten Liga. Zur Laufzeit beider Verträge machte der Verein keine Angaben.