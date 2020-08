Göttingen. Im September 2019 wird eine Frau in Göttingen auf offener Straße angezündet und erstochen, eine zweite stirbt kurz darauf im Krankenhaus. Nach eineinhalbtägiger Flucht fasst die Polizei den Verdächtigen. Den 53-Jährigen erwartet diese Woche das Urteil.

Der Mordprozess um den Tod zweier Frauen in Göttingen steht kurz vor dem Abschluss. Heute (9.30 Uhr) sollen im Landgericht die Plädoyers verlesen werden, das Urteil wird für Freitag erwartet. Ein heute 53-Jähriger soll im September vergangenen Jahres seine Ex-Freundin auf offener Straße angezündet und mit 25 Messerstichen getötet haben. Eine zu Hilfe eilende Arbeitskollegin soll er so schwer verletzt haben, dass diese später im Krankenhaus starb. Zwei weitere Helfer erlitten ebenfalls Verletzungen. (Az.: 6 Ks 1/20)

Rückblende: Nach dem brutalen Verbrechen beginnt eine Verfolgungsjagd. Der Verdächtige flieht, die Polizei sucht mit Hunden, Drohnen und Hubschrauber nach ihm. Einmal wäre der Mann fast ins Netz gegangen. In einem Nahverkehrszug Richtung Hannover erkennt ihn eine Bahnmitarbeiterin und schließt ihn im Waggon ein. Der Zug wird in Elze bei Hildesheim gestoppt, doch der Verdächtige zertrümmert eine Scheibe mit dem Notfallhammer und setzt sich ab. Nach eineinhalb Tagen fasst die Polizei den heute 53-Jährigen vor einem Schnellrestaurant in Göttingen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem gelernten Tischler vor, seine 44 Jahre alte frühere Lebensgefährtin aus Eifersucht getötet zu haben. Während der Tat soll der Deutsche gerufen haben: „Mich betrügt man nicht“ und „Ich habe dir doch gesagt, ich bringe dich um, wenn du mich betrügst.“ Der Angeklagte habe es nicht ertragen können, dass die 44-Jährige sich von ihm getrennt und möglicherweise eine Beziehung zu einem anderen Mann aufgenommen habe, sagte der Staatsanwalt. Die Tötung sei ein grausamer Mord aus niederen Beweggründen.

Den Mord an der 57 Jahre alten Kollegin habe der Angeklagte begangen, um die erste Tat zu verdecken und unerkannt entkommen zu können. Nach anfänglichem Schweigen hatte der Angeklagte die Tat im Verlauf des Prozesses gestanden. An Details könne er sich nicht erinnern, er sprach von einem „Filmriss“.