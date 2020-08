Hannover. Nach der Rede eines Polizisten aus Hannover gegen die Corona-Schutzmaßnahmen hat sich die Deutsche Polizeigewerkschaft erschüttert gezeigt.

„Ich muss gestehen, ich war entsetzt über die Art des Auftritts und die Wortwahl“, sagte der Landesvorsitzende aus Niedersachsen, Patrick Seegers, am Dienstag. „Das darf so nicht stehenbleiben.“ Er unterstütze daher die eingeleiteten Schritte. Einen solchen Auftritt habe er bei einem niedersächsischen Polizeibeamten noch nicht gesehen. „Diese Art und Weise, sich so zu äußern, geht für mich auf keinen Fall“, sagte Seegers.

Der Polizist war nach seiner Rede auf einer Demonstration in Dortmund vorerst vom Dienst entbunden worden. Dort hatte er sich am Sonntag mit vollem Namen als Kriminalhauptkommissar vorgestellt, die aktuellen Corona-Regeln hinterfragt und Parallelen zur Nazizeit gezogen.