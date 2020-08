Zwei Vögel fliegen am VW-Tower, auch bekannt als Telemoritz, vorbei.

David Hutzler/dpa/Archivbild

Hannover. Gefahr am ehemaligen Fernmeldeturm in Hannover: Ein herabfallender Stein hat in der Nacht zum Dienstag nach Angaben von Zeugen zwei Menschen nur knapp verfehlt.