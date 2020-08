Hannover. Die FDP-Fraktion im niedersächsischen Landtag hält bei steigenden Corona-Infektionszahlen eine Maskenpflicht im Unterricht ab der fünften Klasse für vorstellbar.

Unterricht mit Maske sei im Fall der befürchteten zweiten Infektionswelle besser als flächendeckende Schulschließungen, sagte Fraktionsvize Björn Försterling am Dienstag in Hannover. Außerdem sprach er sich für einen flexiblen Schuljahresbeginn 2020/2021 aus - Schülerinnen und Schüler oder auch Lehrer sollten erst zwei Wochen nach der Rückkehr aus dem Urlaub beziehungsweise nur mit negativem Testergebnis wieder zur Schule gehen.

Försterling forderte außerdem eine landesweite Teststrategie für Reiserückkehrer, Pflegeheime, Krankenhäuser und Schulen. Kitas und Schulen müssten besser auf einen eingeschränkten Betrieb vorbereitet und Schüler mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden. In Mecklenburg-Vorpommern waren wenige Tage nach Beginn des neuen Schuljahres erste Schulen bereits wieder geschlossen worden. Mehrere Länder kündigten zudem eine Maskenpflicht an Schulen an. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Niedersachsen stieg um 87 auf 15 041 Fälle.