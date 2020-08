Hannover. Fußball-Zweitligist Hannover 96 steht vor einer Verpflichtung des türkischen Innenverteidigers Baris Basdas.

Das berichtete die „Bild“-Zeitung am Montag und veröffentlichte dazu ein Foto des 30 Jahre alten Abwehrspielers an der Geschäftsstelle des Clubs. Basdas spielte in der Jugend für den 1. FC Köln und Alemannia Aachen, ehe er 2009 in die Türkei zu Kasimpasa wechselte.

Nach weiteren Stationen unter anderem bei Göztepe Izmir und Alanyaspor steht er aktuell noch beim Erstliga-Aufsteiger Karagümrük unter Vertrag. Dem „Bild“-Bericht zufolge soll Basdas jedoch ablösefrei nach Hannover wechseln. Die 96er wollen sich in diesem Sommer noch von den beiden Innenverteidigern Josip Elez und Felipe trennen und haben deshalb Bedarf im Abwehrzentrum.