Wolfsburg. Fünf Tage nach dem Europa-League-Aus gegen Schachtjor Donezk hat beim VfL Wolfsburg die Vorbereitung auf die nächste Saison in der Fußball-Bundesliga begonnen.

Der Club zog seine Spieler am Montag zu einer ersten Corona-Testreihe zusammen. Am Mittwoch folgt dann die zweite, ehe die Wölfe am Donnerstag wieder mit dem Mannschaftstraining beginnen wollen. Der VfL hat im September mit Spielen im DFB-Pokal, in der Bundesliga und in der Europa-League-Qualifikation ein hartes Programm vor sich. Auf ein Trainingslager verzichtet der Club wegen der Corona-Pandemie.