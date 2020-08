Molbergen. Um seinen Rausch auszuschlafen, hat sich ein Betrunkener bei Cloppenburg in einen Schuppen auf einem Bauernhof gelegt und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Die Anwohner meldeten am frühen Montagmorgen eine verdächtige Person auf dem Hof und riefen die Beamten. Mehrere Einsatzkräfte sicherten die Gebäude ab und fanden in einem als Werkstatt genutzten Nebengebäude einen schlafenden 41-Jährigen, wie ein Sprecher sagte. Der Mann wollte offenbar betrunken mit dem Auto von Cloppenburg nach Hause fahren. Dann habe er in der Nähe des Ortes Peheim angehalten und sich in dem Schuppen schlafen gelegt.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, um eine Blutprobe zu nehmen. Seinen Führerschein behielt die Polizei, die Ermittlungen gegen ihn einleitete.