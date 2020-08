Landtagswahl: Grüne will Themen in Koalition umsetzen

Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im niedersächsischen Landtag.

Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover. Die Grünen in Niedersachsen wollen bei der nächsten Landtagswahl 2022 mit einem möglichst starken Ergebnis in eine Koalition gehen, in der sie grüne Schwerpunktthemen umsetzen können.