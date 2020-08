Vechta. Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in Vechta auf der Bundesstraße 69 fünf Menschen verletzt worden - einer von ihnen lebensgefährlich.

Ein 32 Jahre alter Motorradfahrer war nach einem Überholmanöver frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer Familie zusammengestoßen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der 32-Jährige wurde bei dem Unfall am Samstagabend lebensgefährlich verletzt. Der 49 Jahre alte Autofahrer verletzte sich schwer. Beide kamen mit Rettungshubschraubern in Kliniken. Die 47 Jahre alte Ehefrau des Autofahrers sowie die beiden Kinder im Alter von 13 und 9 Jahren zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden ebenfalls in eine Klinik gebracht. Die Bundesstraße war nach dem Unfall rund drei Stunden gesperrt.