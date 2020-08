Bremen. Die Vorsitzende der Integrationsministerkonferenz, Bremens Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne), hat die neuerliche Absage von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zur Aufnahme von Menschen aus griechischen Flüchtlingslagern als „herzlos und unchristlich“ kritisiert.

Die Vorsitzende der Integrationsministerkonferenz, Bremens Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne), hat die neuerliche Absage von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zur Aufnahme von Menschen aus griechischen Flüchtlingslagern als „herzlos und unchristlich“ kritisiert. Nach Berlin treffe die Absage nun auch das Bundesland Thüringen. „Ich verstehe nicht, wie man sich der Bereitschaft der Länder verschließen kann, den Menschen in größter Not zu helfen“, sagte sie am Freitag in einer Pressemitteilung. „Der Bund täte gut daran, die Angebote humanitärer Hilfe für die gestrandeten Menschen auf dem europäischen Kontinent zu fördern statt sie zu behindern.“

Seehofer hatte einen Antrag der thüringischen Landesregierung abgelehnt, die 500 Flüchtlinge aus griechischen Lagern aufnehmen wollte. Von Anfang an stand das Vorhaben aber unter dem Vorbehalt einer Zustimmung des Bundes. Bereits vor einigen Tagen hatte Seehofer einer entsprechenden Anfrage des Landes Berlin eine Absage erteilt.