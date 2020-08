Neuenkirchen. Nach dem Fund der Leichen eines getöteten Ehepaars in einem brennenden Haus in Neuenkirchen (Heidekreis) hofft die Mordkommission weiter auf Hilfe aus der Bevölkerung.

Für die Ermittlungen könnte ein schwarzes Auto eine wichtige Rolle spielen, teilte die Polizei am Freitag mit. Es handelt sich um einen 3-türigen BMW aus der 3er-Serie Compact (Typ E 46, Baujahr 2001-2004) mit einen Streifschaden an der Beifahrerseite. Die Ermittler fragen, wer einen solchen Wagen am Abend des 27. Juli bei Neuenkirchen gesehen hat.

An dem Tag war in dem Haus ein Brand ausgebrochen. Rettungskräfte fanden vor dem Haus eine schwer verletzte 56-Jährige. Im Haus selber lagen die Leichen eines 70-Jährigen und seiner 69 Jahre alten Frau.